Erik Hellegers vertrekt bij Sportlust Glanerbrug

KNVB stelt hervatting amateur­voet­bal met zeker een week uit

De KNVB stelt de hervatting van de competitie in het amateurvoetbal met zeker een week uit. Voor komend weekeinde stonden in de zogeheten B-categorie weer wedstrijden bij de jeugd op het programma, maar de voetbalbond heeft besloten het programma te schrappen. Het kabinet beslist namelijk pas vrijdag over de coronamaatregelen die vanaf zaterdag gelden.

15:19