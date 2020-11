Erik Zandstra na dit seizoen weg bij Longa’30

,,We hebben een prachtige periode gehad met Erik", zegt bestuurslid Theo Hulshof van Longa'30. ,,We zijn onder hem kampioen geworden in de eerste klasse en spelen nu voor het tweede seizoen in de hoofdklasse. Hij heeft nieuw elan gebracht, maar vanuit de spelersgroep kwam ook het geluid dat ze een keer een andere trainer wilden. Dat is ook niet gek, want 4 jaar is een lange tijd.”