Erix Lievelde strijdt om lijfsbehoud: ‘In eigen huis moet het gebeuren’

Nacompetitie spelen om uit de vijfde klasse te blijven is een nachtmerrie voor elke vierdeklasser. In Lievelde denkt men daar niet anders over. De elfde plaats die de ploeg van Bjorn Zweerink nu inneemt, betekent aan het eind van de rit dat Erix gedoemd is tot overwerk. Zover hoeft het niet te komen, want er spreken wat zaken in het voordeel van Erix. De nummer 11 heeft nog één of zelfs twee duels te goed ten opzichte van de teams onderin, waar de concurrentie vrij breed is. "En we spelen van de negen duels zes keer thuis. Dat is een voordeel voor ons. Dat zie je ook aan onze resultaten", aldus de aanvaller Rowan Weenink (33).