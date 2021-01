Erix verlengt contract met trainer

VIDEO #HéScheids: De opvallend­ste langs-de-lijn-momenten

14 december ENSCHEDE - Het is stil op de velden in Twente en de Achterhoek. Corona heeft het amateurvoetbal stopgezet. Om de amateurvoetballiefhebbers toch wat te bieden in deze tijd heeft Tubantia de opvallendste langs-de-lijn-momenten uit de rubriek #HéScheids op een rijtje gezet.