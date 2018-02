Erop of eronder voor Vroomshoopse Boys: 'Bij verlies wordt het heel zwaar'

eerste klasse dVROOMSHOOP - Het verschil op de ranglijst tussen hekkensluiter FC Zutphen en Vroomshoopse Boys in de eerste klasse D is slechts één punt in het voordeel van de blauw-gelen. Aanstaande zaterdag treffen beide ploegen elkaar in een rechtstreeks duel in Vroomshoop. Trainer Karlo Meppelink blikt vooruit op die wedstrijd.

Karlo, hoe belangrijk is het duel van aanstaande zaterdag voor jullie?

„Het wordt alles of niets, daar hoeven we niet omheen te draaien. Verlies je deze, dan wordt het nog een heel zwaar slot van het seizoen. Winnen we deze wedstrijd, dan is er ineens ook heel veel mogelijk voor ons en kan het zomaar zijn dat we in een flow raken. Er zit nog heel veel in, maar dan moeten we er wel in blijven geloven."

Heb je ze zaterdag bekeken tegen KHC?

„Nee, ik ben er niet geweest, maar ik weet dat het een ploeg is waar heel veel gewisseld wordt. Wij hebben zelf in de zaal getraind afgelopen zaterdag. Aan de ene kant is het een voordeel dat je jongens met lichte pijntjes rust kan geven in zo'n weekend, maar als je in het ritme kan blijven van het spelen van wedstrijden is dat ook wel prettig."

Jij sleutelt ook regelmatig aan je basisopstelling. Is dat noodgedwongen?

„Aanstaande zaterdag mis ik twee spelers door een blessure en misschien nog iemand wegens griep. Maar het klopt dat het elke week weer een puzzel is wie we waar neerzetten. En het klinkt misschien raar, maar als trainer wen je eraan. Het zit wat dat betreft het hele seizoen nog niet mee."



Is dat ook gelijk het verhaal van het seizoen bij jullie?

„Het is niet alleen maar pech. Natuurlijk moet je het geluk hebben om die weg omhoog een keer in te slaan, maar dat heeft ook te maken met de kwaliteit binnen de selectie. Wij zijn een ander spel gaan spelen met minder lange ballen en meer voetbal van achteruit. Dat kost je soms een punt. Of drie. Dat is een risico geweest. De volgende stap is het maken van doelpunten. Als we daar stappen in maken is er voor ons nog heel veel mogelijk."