Ervaren kracht Patriek Piepers vindt dat Rietmolen niet alleen voor handhaving moet gaan: ‘We kunnen meer dan dat’

Maandag wordt Patriek Piepers 36 jaar. En dan speelt hij op de kop af zijn halve leven in het eerste elftal van Rietmolen. Toen hij als 18-jarige voor het eerst zijn opwachting maakte in het keurkorps van de kleine dorpsclub, was Rietmolen te vinden in de zesde klasse, het laagste niveau in het standaardvoetbal. Inmiddels zijn de afdelingen groter en het aantal clubs minder, waardoor de zesde klasse is opgeheven. Maar Rietmolen maakte nog een extra stapje en voelt zich inmiddels prima op zijn plek in de vierde klasse.