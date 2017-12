Ex-HSC'21 speler Bouwmeister stopt bij FC Lisse

DERDE DIVISIE Zorgen nemen toe voor HSC'21 na vierde nederlaag op rij

11 december Welgeteld één duel in de derde divisie (zondag) ging afgelopen weekeinde door. HSC'21 reisde af naar Heemskerk voor het duel met ADO'20. Het werd een ontmoeting om snel te vergeten: HSC verloor met 2-0. Het was alweer de vierde nederlaag op rij, waardoor HSC meer en meer in de gevarenzone komt.