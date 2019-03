Excelsior’31 aan kop na monsterzege, DETO onderuit

ENSCHEDE – Excelsior’31 heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de hoofdklasse, door WHC Wezep compleet van de mat te spelen. De Rijssenaren pakten daardoor de koppositie. DETO verloor thuis na een snelle achterstand van Urk. AZSV kwam niet tot scoren bij DUNO, terwijl SVZW een vrije zaterdag had.

Excelsior’31 kende een droomstart. Taco Reijnen maakte na een ruimte minuut spelen al een eigen doelpunt namens WHC. Nog geen tien minuten later verdubbelde Hakim Ezafzafi met een bekeken schot de score, waardoor de zege al binnen was voor de Rijssenaren. Toen Amanuel Isa na een krap half uur spelen de 3-0 maakte, was het helemaal gespeeld.

Na rust liep Excelsior verder uit. Na een uur spelen maakten Cem Köse en Hielke Penterman de vierde en de vijfde treffer van de middag. Penterman had binnen een kwartier zijn hattrick te pakken. Invaller Kamphuis deed er nog een schepje bovenop met de 8-0. Van Marle redde namens WHC nog de eer.

Excelsior’31 – WHC 8-1 (3-0).

2. Reijnen 1-0 (eigen doelpunt), 9. Ezafzafi 2-0, 28. Isa 3-0, 60. Köse 4-0, 63. Penterman 5-0, 71. Penterman 6-0, 79. Penterman 7-0, 81. Kamphuis 8-0, 84. Van Marle 8-1.

Excelsior’31: Koetsier, Beverdam, Isa, Ten Have, Baysoy, Maat, Gerritsen Mulkes, Penterman, Davina, Ezafzafi, Köse.

DETO kende een zwakke start. Al binnen vijf minuten stond de ploeg van Jos van der Veen achter. Riekelt Jan Brands benutte een strafschop namens de gasten uit Urk. Toen Maarten Booyink zo’n twintig minuten later een overtreding in het zestienmetergebied maakte, deed Brands dat trucje nog eens over. In het vervolg kreeg Kevin Aman twee grote kansen voor DETO, maar verder lukte er weinig bij de Vriezenveners.

DETO kwam sterk uit de kleedkamer en kreeg kansen op de aansluitingstreffer. Coplan Soumaoro maakte die binnen het uur vanaf de strafschopstip. DETO ging daarna op zoek naar de gelijkmaker,

DETO – Urk 1-2 (0-2).

4. Brands 0-1 (strafschop), 21. Brands 0-2 (strafschop), 55. Soumaoro 1-2, (strafschop).

DETO: Van Zaltbommel, Nijhuis, Fleer, Soumaoro, Shayesteh, Nahrwold, Aman, Kram, Wesselink, Booyink, Koetsier.

AZSV speelde in Doorwerth een ruim uur voetbal. Op 9 maart speelden beide ploegen het eerste half uur al, maar toen staakte de arbiter het duel definitief vanwege de slechte weersomstandigheden. In de eerste helft, die dus slechts achttien minuten duurde, was DUNO de betere ploeg.

Na rust kreeg AZSV een grote kans om de score te openen, maar die ging mis. DUNO kwam een half uur voor tijd met een man minder te staan, toen Jordi Balk een rode kaart kreeg. AZSV probeerde te profiteren in numeriek overwicht, maar de Aaltenaren slaagden daar niet in, ondanks een megakans voor Van der Eerden in de slotminuut.

DUNO D. – AZSV 0-0 (restant van 63 min.).

AZSV: Te Kolste, Mulder, Jansen, Goosen, Orriëns, Te Veluwe, Nieuwboer, Vierwind, Nyamsangya, Van der Eerden, Te Boekhorst.