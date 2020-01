Excelsior’31 begint 2020 met een puntje

Excelsior’31 moest als eerste amateurploeg in de regio weer aan de bak en benutte de winterstop om zich op te laden. In een aantrekkelijk en open begin pakte de thuisploeg al vroeg de voorsprong. Jamarro Diks omspeelde slim de doelman en scoorde. Beide ploegen bleven daarna kansen krijgen. Aan Rijssense zijde blonk doelman Melvin Koetsier uit met een paar fraaie reddingen.

Slordig na rust

Na rust was het allemaal wat slordiger bij Excelsior. De ploeg was niet zorgvuldig in de opbouw en Barendrecht, dat voor aanvang twee punten meer had dan Excelsior, drong steeds meer aan. De gelijkmaker hing in de lucht en die viel na ruim een uur dan ook. De Lange tikte binnen uit een hoekschop. Ook daarna bleven de bezoekers kansen krijgen, maar Koetsier hield zijn ploeg wederom op de been.