Excelsior'31 begint nieuwe jaar met nederlaag

De openingsfase ging gelijk op. Hierna namen de Rijssenaren het heft in handen. De grootste kans was voor Cem Köse, die zijn inzet net naast zag verdwijnen.

In het tweede bedrijf ging Excelsior door met enorme kansen creëren, maar scoorde de thuisploeg uit een counter. In de slotfase verdubbelde Martijn Duits van Putten via een vrije trap de stand. Het bleef bij 2-0, waardoor de nummer vijf van de hoofdklasse de ongeslagen thuisstatus behield.