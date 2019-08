Excelsior'31 begint slecht aan Fletcher Toernooi, Jong FC Twente pakt eerste zege

In poule A speelden de beloften van Vitesse en De Graafschap tegen elkaar. De Arnhemmers wonnen dit duel met 2-0. Het andere duel in deze poule eindigde ook in 2-0. HZVV bleek sterker dan Excelsior'31. Het ging de Rijssenaren later op de avond tegen Vitesse niet veel beter af, want dat duel ging met 2-0 verloren. De Graafschap versloeg HZVV met 1-0.