Excelsior’31 bekert door en krijgt FC Utrecht op bezoek

Voorzitter vv Twenthe Goor houdt het na jaar alweer voor gezien

13:15 GOOR - Voetbalvereniging Twenthe in Goor zit zonder voorzitter na het plotselinge vertrek van Hennie Visscher. Die legde zijn functie dinsdagavond neer in de algemene ledenvergadering. Hij was nog maar een jaar in functie.