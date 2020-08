Excelsior’31 bereikt volgende ronde in KNVB-beker, HSC’21 uitgeschakeld

RIJSSEN/STAPHORST - Excelsior’31 heeft zaterdagmiddag de eerste ronde in de KNVB-beker overleefd. De Rijssense derdedivisionist rekende thuis af met Sportclub Susteren (3-0), een eersteklasser uit Limburg. HSC’21 kon net als in voorgaande seizoenen niet lang genieten van bekervoetbal. De Haaksbergenaren verloren bij Staphorst met 2-0.

Excelsior’31 begon sterk. Binnen een kwartier spelen zette Hakim Ezafzafi de Rijssenaren op voorsprong. De aanvaller kreeg in de eerste helft - waarin Excelsior duidelijk de betere was - nog een grote kans om te scoren, maar zijn stift ging net over. De Limburgers waren slechts één keer redelijk gevaarlijk.

Na rust ging Excelsior’31 door waar het gebleven was en Sander Thomas beloonde dat overwicht. Hij schoot de bal prachtig in de kruising. Jurjan Wouda, sinds deze zomer hoofdtrainer in Rijssen, voerde daarna de nodige wissels door. De zege voor Excelsior’31 kwam niet meer in gevaar. Dérian Reinders maakte er vlak voor tijd zelfs nog 3-0 van.

Excelsior’31 - Sportclub Susteren 3-0 (1-0).

12. Ezafzafi 1-0, 55. Thomas 2-0, 86. Reinders 3-0.

Excelsior’31: Zaltbommel, Ten Have (60. Beverdam), Zwiers, Davina, Schmidt, Leemhuis (64. Bruinink), Reinders, Penterman (77. Nijeboer), Veltkamp (64. Gerritsen Mulkes), Ezafzafi (60. Dias Nzasi), Thomas.

HSC’21 begon niet goed in Staphorst. Uit een hoekschop kon Martin van ‘t Ende vogelvrij de 1-0 scoren. De thuisploeg was in de eerste helft ook de beste ploeg en kreeg kansen om de score te verdubbelen. HSC’21 kreeg vlak voor rust een goede kans via Cenk Uguz, maar had verder weinig in te brengen.

Twee seizoenen geleden ging HSC'21 voor de KNVB-beker bij Staphorst na verlenging onderuit. Die verlenging kwam er zaterdag niet, maar HSC'21 verloor wel weer. Pascal Mulder kopte een kwartier voor tijd namelijk de 2-0 binnen voor de thuisploeg. Wederom uit een hoekschop.

Staphorst - HSC’21 2-0 (1-0).

7. Van ‘t Ende 1-0, 77. Mulder 2-0.

HSC’21: Lankheet, Veensma, Wensing, Schrijver, Caglar Uguz, Soumaoro (83. Stokkers), Cenk Uguz, Schepers, Scholten (61. Van der Weide), Iallouchen (61. Ter Hogt), De Vries (86. Ottink).