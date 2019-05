Excelsior’31 blijft in race om titel, ook zege AZSV en SVZW

- AZSV stond tegen Urk al vroeg op 2-0. Hoewel Urk nog iets terugdeed vanaf de stip, had de ploeg uit Aalten het laatste woord: 3-1. AZSV - Urk 3-1 (2-0). 2. Van der Eerden 1-0, 25. Te Veluwe 2-0, 85. Snoek 2-1 (pen). 88. Te Veluwe 3-1.

- SVZW kwam bij WHC in Wezep verrassend op een 2-0 voorsprong. De bezoekers uit Wierden profiteerden in het vervolg van een rode kaart voor de WHC-keeper. Het bleef spannend, maar SVZW trok de zege over de streep.

WHC - SVZW 2-3 (1-2). 33. Ter Avest 0-1, 38. Smit 0-2, 45. Oude Booijink 1-2, 59. Smit 1-3, 76. Dijkhof 2-3.