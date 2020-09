Excelsior’31 boekt op bezoek bij DVS'33 eerste competitiezege

‘Champions League van Twente’ nu ook interes­sant voor jeugd

20 augustus HENGEVELDE - In het seizoen 2017/2018 begon het als voorzichtige kopie van de Achterhoek Cup. Maar inmiddels is de TCPM Tukker Cup met zijn roots in Hengevelde en Bentelo niet meer weg te denken uit het Twentse amateurvoetbal.