Excelsior’31 bovenaan Hoofdklasse na ruime overwinning

APELDOORN - Excelsior’31 is de nieuwe koploper in de Hoofdklasse B na een simpele zege tegen CSV Apeldoorn. Het werd zaterdagmiddag 0-4.

Na een redelijk rommelig begin, waarin Apeldoorn probeerde Excelsior onder druk te zetten, konden fans uit Rijssen juichen. Hielke Penterman zette zijn vijftigste goal in twee seizoenen bij Excelsior op zijn naam na een mooie stift. De Rijssenaren waren daarna beter en drukten dat uit in de score, Penterman maakte zijn tweede van de middag. 2-0 was de ruststand die hoger kon zijn gezien de vele kansen voor Excelsior. Vroeg in de tweede helft was er alweer een kans op 3-0, een schot van Hakim Ezafzafi belandde op de lat. Enkele minuten later was hij wel doeltreffend. Invaller Tom Smoes vond zijn naam ook terug op het scoreformulier als maker van de 0-4. Daar bleef het bij, maar ook in de tweede helft waren er kansen op meer goals.

CSV Apeldoorn – Excelsior’31 0-4 (0-2).

Score: 16. Penterman 0-1, 25. Penterman 0-2, 54. Ezafzafi 0-3, 78. Smoes 0-4.

Excelsior’31: Koetsier, Zwiers, Ten Have, Krijns, Baysoy, Maat, Penterman (65. Isa), M. Gerritsen Mulkes, Groothuis (72. Groothuis), Ezafzafi (82. Ezafzafi), Köse.

AZSV

WHC creëerde in het eerste half uur het meeste gevaar. Kansen werden niet verzilverd, waardoor de teams bij een 0-0 stand gingen rusten. AZSV kwam sterk uit de kleedkamer, de thuisclub kwam haast niet van eigen helft. Invaller Max Jansen van AZSV brak de score open met een vrije trap, het was z’n eerste balcontact. WHC lukte het niet om in het restant van de partij de 1-1 binnen te prikken.

WHC – AZSV 0-1 (0-0).

Score: 76. Jansen 0-1.

AZSV: Te Kolste, Mulder, Goosen, Orriëns, Rensing, Te Veluwe, Vierwind, Nieuwboer (73. Jansen), Te Boekhorst (46. Nyamsangya), Rasing, Thuss (64. Heusinkveld).

SVZW

Het eerste noemenswaardige was een afgekeurd doelpunt van SVZW. In de 35ste minuut kwamen zij op achterstand via een kopbal. De Wierdenaren lukten het ook niet na rust op gelijke hoogte komen en kregen de 2-0 om de oren via Martijn Brakke. Op het eind maakte hij ook de 0-3, de eindstand.

SVZW – Staphorst 0-3 (0-1).

Score: 35. De Jonge 0-1, 51. Brakke 0-2, 79. Brakke 0-3.

SVZW: Veldwachter, Kamperman Leferink, Wensing, Lubbers (70. Jansen), Buimer, Smit, Borghuis, Knol (63. De Jong), Michels (54. Witten), Maskoul, Sahbaz.

DETO

Duno leek in de openingsfase op voorsprong te komen, maar de goal telde niet vanwege buitenspel. In de twintigste minuut scoorde de thuisploeg wél de 1-0. Ongeveer een kwartier later viel de 2-0, de ruststand. De tweede helft was net begonnen toen Kevin Aman de aansluitingstreffer maakte. DETO kwam daarna beter in het duel. Toch bleven grote kansen uit en eindigde het in 3-1.

Duno Doorwerth. – DETO 3-1 (2-0).

Score: 20. Gandu 1-0, 33. Talsma 2-0, 47. Aman 2-1, 83. Talsma.