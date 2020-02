Excelsior’31 buigt achterstand om in zege

Excelsior’31, dat met dezelfde elf namen begon als vorige week tegen VVOG (5-0 winst), stond vroeg op achterstand. Robert Steemers scoorde na een snelle omschakeling. De Rijssenaren waren in de eerste helft enkele keren dichtbij de gelijkmaker en hadden het meeste balbezit, terwijl Ter Leede afwachtte en voor gevaar zorgde via de omschakeling.

In de tweede helft boog Excelsior’31 de achterstand om in een voorsprong op sportpark De Roodemolen. Hakim Ezafzafi zette in de vijftigste minuut de 1-1 op het scorebord met een houdbaar afstandsschot. Wie anders dan Hielke Penterman liet de meegereisde fans uit Rijssen voor de tweede keer juichen. Na een omschakeling schoot hij een voorzet van dichtbij raak. In de vorige wedstrijd tegen VVOG maakte Penterman vier treffers en gaf hij een assist. Excelsior’31 joeg op een grotere voorsprong. Twee goals van Penterman telden niet wegens buitenspel. Aan de 1-3 van Boeloerditi zat allesbehalve een luchtje van buitenspel. De aanvaller knalde de bal van grote afstand in de kruising. In de slotfase ontsnapte Excelsior’31 een aantal keer aan een tegengoal.