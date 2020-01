Excelsior'31 dankzij vier doelpunten van Penterman ruim langs VVOG

Na een sterk begin, was het Excelsior dat vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam. Op geven van Boy Boeloerditi kon Hielke Penterman van dichtbij de score openen. Na een half uur kwamen de Rijssenaren op 2-0. Opnieuw was het Boeloerditi die Penterman in staat stelde te scoren.

Ook na rust was Excelsior duidelijk de betere plek. VVOG probeerde wel wat terug te doen, maar kwam nauwelijks tot mogelijkheden. Met een schot net naast liet de ploeg uit Harderwijk wel de eerste kans na de hervatting noteren. Een kwartier voor tijd zorgde Penterman met zijn derde doelpunt voor de definitieve beslissing. Het was Boeloerditi die zijn poging gestopt zag door VVOG-doelman Strande. Uit de rebound schoot Penterman vervolgens raak. In de slotfase zorgde Penterman ook nog voor de 4-0. Daarmee was de aanvallende middenvelder nog niet klaar, want in de slotminuut gaf hij ook nog eens de assist voor de 5-0 van Jasper Veltkamp.