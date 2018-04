Excelsior'31 doelpuntloos gelijk, AZSV wint wel

In de openingsfase waren er kansen voor Hielke Penterman en Hakim Ezafzafi. Ook het vervolg van de eerste helft was voor Excelsior, dat er niet in slaagde het surplus in balbezit in doelpunten om te zetten.

Ook na rust was Excelsior de bovenliggende partij, maar lukte het de Rijssenaren niet om te scoren. Penterman schoot vanaf vijf meter over, terwijl ook een vrije trap van Ezafzafi net over ging. Ezafzafi leek te scoren, maar de scheidsrechter constateerde dat er aan het doelpunt een overtreding van Penterman vooraf was gegaan en annuleerde het doelpunt. In de slotfase was Ezafzafi nog dichtbij een treffer, terwijl Koetsier in moest grijpen om te voorkomen dat CSV de overwinning zou pakken. Het bleef vervolgens bij 0-0.