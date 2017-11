Excelsior'31 geeft periodetitel geen goed vervolg

De ploeg uit Rijssen begon goed aan de wedstrijd met onder andere een pegel van Hakim Ezafzafi op de paal. Deze sterke fase kon Excelsior niet doortrekken in het restant van de eerste helft. De thuis nam het heft in handen en ging met een verdiende 1-0 voorsprong rusten.

Deze score was na dertig seconden in het tweede bedrijf al verdubbeld. De kansen waren hierna vooral voor Apeldoorn en Excelsior had weinig in de melk te brokkelen. Om het Excelsior extra zuur te maken, scoorde Krijns in de slotfase nog de 3-0.