Excelsior’31 hoogst geklasseerde regionale vereniging in top 200 amateurclubs

Districts­be­ker: AZSV 2 schakelt Grol uit

17 december GROENLO - In de districtsbeker bereikte het tweede team van AZSV de volgende ronde. De ploeg (uitkomend in de reserve hoofdklasse) won dinsdagaond in Groenlo met 2-0 van de hoofdmacht van Grol (koploper in de derde klasse).