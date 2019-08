Excelsior’31 in de derde divisie ook op zaterdagavond actief: ‘Nemen het nu voor lief’

De uitduels tegen Goes (zaterdag 12 oktober) en VVSB (zaterdag 18 januari) beginnen om 18.00 uur. Het is een tijdstip tegen de principes van de Rijssense zaterdagclub. ,,Als nieuwkomer in de competitie nemen we het nu voor lief”, reageert voorzitter Harald Eertink. ,,Het betreft twee zondagclubs die dit seizoen in de derde divisie zaterdag voetballen. In eerste instantie was het ook de bedoeling dat we thuis tegen deze clubs om 18.00 uur zouden spelen. Daar hadden we moeite mee.”