Excelsior'31 kan niet stunten in de beker en verliest van FC Utrecht

Excelsior’31 kon het net geen tien minuten volhouden tegen de vijf van de eredivisie. Vaclav Cerny testte Melvin Koetsier in de eerste minuut al met een goed schot, maar even later was de keeper kansloos op een strakke inzet in de hoek van linksback Leon Guwara. Excelsior’31 stelde daar enkel een afstandsschot van Hakim Ezafzafi tegenover, maar zijn inzet ging ruim over.

Reddingen Koetsier

Ondanks de vroege voorsprong, beet Excelsior’31 halverwege de eerste helft toch een korte fase van zich af. De ploeg kreeg kort maar intensief druk op het doel van de Utrechters. Verder dan een gevaarlijke voorzet kwamen de Rijssenaren alleen niet. Sander van der Streek kreeg daarentegen de kans op de 2-0 na een geweldige pass van Adam Maher, maar Koetsier redde uitmuntend. Een minuut later deed de doelman dat wederom.

Kans Ezafzafi

Excelsior’31 probeerde in de laatste fase voor rust vooruit te voetballen. Dat ging de ene aanval beter dan de andere, maar vlak voor rust kreeg de ploeg de deksel op de neus. Niek Davina beging een overtreding in het zestienmetergebied en Maher schoot strak rak. Ezafzafi kreeg een minuut later een dot van een kans op de 2-1, maar hij schoot vrij voor de keeper wild over.

Invalbeurt Maat

Trainer Peter Wesselink greep in de rust in en bracht Stefan Maat, die binnenkort op stage gaat bij Go Ahead Eagles, voor Jasper Veltkamp. Met de komst van Maat kwam er iets meer voetbal in de ploeg van Wesselink, zonder dat dat gelijk kansen opleverde. Op het uur spelen kreeg FC Utrecht, dat na rust ook weinig meer liet zien, de kans op de 3-0, maar Joris van Overeem schoot wild over.

Prachtgoal Penterman

Twintig minuten voor tijd kwam Utrecht toch op 3-0. Invaller Issah Abass werkte in de kluts de derde treffer van de avond binnen. Een minuut eerder raakte Patrick Joosten al de paal namens de Domstedelingen. Dat leek het slotstuk van de wedstrijd te zijn, maar een kwartier voor tijd kwam Excelsior'31 toch terug. Hielke Penterman schoot met links via de paal geweldig binnen. Die treffer leverde zowaar nog voor een kort slotoffensief van Excelsior'31, dat twee grote kansen op meer kreeg, maar de goal van Penterman bleek uiteindelijk niet meer dan een eretreffer. Invaller Makienok maakte zelfs nog 4-1 in de laatste minuut.

Excelsior’31 – FC Utrecht 1-4 (0-2).

9. Guwara 0-1, 41. Maher 0-2 (strafschop), 71. Abass 0-3, 76. Penterman 1-3, 90. Makienok 1-4.

Excelsior’31: Koetsier, Beverdam, Davina, Zwiers, Snelders (82. Diks), Schmidt, Reinders (65. Gerritsen Mulkes), Boeloerditi, Veltkamp (46. Maat), Ezafzafi, Penterman.

FC Utrecht: Jensen, Klaiber, Troupee, Hoogma, Guwara, Van Overeem (61. Makienok), Maher, Cerny, Emanuelson, Joosten, Van der Streek (46. Abass).