Excelsior'31 kantelt duel op spectaculaire wijze en wint in Hoornaar

Excelsior’31 begon prima in Zuid-Holland. De thuisploeg en de Rijssenaren waren aan elkaar gewaagd, zonder dat er daarbij veel grote kansen ontstonden. Toch was het de thuisploeg die na een half uur spelen de leiding nam. Benjamin van Wanrooij, een bekende naam in de top van het landelijke amateurvoetbal, scoorde de 1-0. Excelsior’31 dacht even later de gelijkmaker te maken, maar die werd vanwege buitenspel afgekeurd.