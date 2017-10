Excelsior'31 koploper na ruime overwinning

Excelsior'31 maakte na de rust indruk op het thuispubliek. De toeschouwers op De Koerbelt zagen mooie aanvallen in de tweede helft. De ruststand was 1-0. In de eerste helft speelde de thuisploeg nog niet zo overtuigend. Na de rust was er voor de bezoekers geen houden meer aan. De zege had zelfs ruimer kunnen uitvallen. Hielke Penterman miste voor rust nog een strafschop.