Excelsior'31 krijgt genoeg kansen, maar scoort wederom niet: 0-0

Vooruitblik amateurvoetbal Derby's in Goor, Almelo en Enschede

9 maart ENSCHEDE - De zon schijnt, de kou is verdreven en het gras is weer bespeelbaar. Eindelijk weer een volle ronde in het amateurvoetbal voor de boeg. Zowel zaterdag als zondag mooie potjes in de regio. Check het overzicht: