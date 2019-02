Excelsior’31 krijgt met Diks Champions League-ervaring

Diks tekent in Rijssen een contract voor een seizoen. Hij speelde als jeugdspeler een aantal jaren bij Vitesse. De 22-jarige voetballer maakte in de zomer van 2016 de overstap van amateurclub WSV Apeldoorn naar de Slowaakse topclub AS Trenčín. Daarmee speelde hij meteen in de voorronde van de Champions League. Een stap van de eerste klasse naar de Champions League, het was zeer uitzonderlijk.