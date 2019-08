Excelsior'31 laatste, Jong Vitesse wint toernooi in Rijssen

Voor Excelsior'31 staat volgende week zaterdag de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen op de rol. Dan speelt de ploeg in de voorronde van de KNVB Beker thuis tegen DEM (14.30 uur).

* DETO Twenterand, de enige Twentse ploeg dit seizoen in de hoofdklasse zaterdag, speelde dit weekeinde de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding. De ploeg won thuis met 2-1 van het combinateam Olympia Haarlem/Van Riemsdijk Academy. Nieuwkomer Maarten Jansen maakte in de 90e minuut de winnende goal.