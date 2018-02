Excelsior'31 mag niet mopperen met gelijkspel bij Sparta Nijkerk

De laatste keer dat de ploeg uit Rijssen een uitwedstrijd won was op 28 oktober 2017, toen er met 1-0 gewonnen werd bij Staphorst door een laat doelpunt van Hielke Penterman. Ook op bezoek bij Sparta Nijkerk had Excelsior het moeilijk en zag het de thuisploeg een aantal keren gevaarlijk worden in de omschakeling. Doelman Melvin Koetsier stond meermaals goed hield zijn ploeg in de beginfase op de been. Excelsior'31 stelde daar in aanvallend opzicht bijzonder weinig tegenover.