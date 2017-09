Excelsior'31 nipt onderuit bij AZSV

Amateurvoetbal Degradatiekans kleiner: alleen nummer laatst is nog de klos

12 september ENSCHEDE - De kans om te degraderen wordt voor voetbalclubs in de eerste tot en met de vierde klasse vanaf komend seizoen kleiner. Alleen de nummer laatst in elke klasse in het amateurvoetbal daalt nog rechtstreeks af naar een lagere afdeling.