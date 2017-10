Excelsior'31 pakt knappe zege bij Staphorst

In de eerste helft lag het tempo hoog in Staphorst. Beide ploegen wilden op voorsprong komen en speelden daar ook naar. Het was daarom opvallend dat er bij rust een 0-0 op het scorebord stond, want beide teams kregen kansen op de openingstreffer. Vlak voor rust moest Excelsior plots met tien man verder, toen Tom Brummelhuis een directe rode kaart ontving. Het was niet de eerste kaart van de middag, want de eerste helft was fel van beide kanten.