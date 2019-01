Excelsior’31 ruim langs Quick’20: rentree Davina

TRAININGKAMP/ video Avanti en Barbaros trainen in Turkije, NEO en Sparta gaan skiën

3 januari ENSCHEDE - Niet alleen profclubs, maar ook amateurteams gaan deze winter voor een paar dagen naar het buitenland. Van een uitgebreid trainingskamp in de Turkse of Spaanse zon tot een weekje skiën in Oostenrijk. Een overzicht.