Excelsior’31 ruim langs Quick’20

Van wedstrijd tegen Alan Shearer tot amateur­voet­bal­ler van het jaar: Jordi Holtkamp is trots op z’n carrière

7 augustus Veel van zijn huidige teamgenoten waren nog heel jong of zelfs niet eens geboren toen Jordi Holtkamp al bij de senioren voetbalde. Maar het slot is in aantocht. Zaterdag speelt de bijna 42-jarige centrale verdediger z’n afscheidswedstrijd.