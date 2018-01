Excelsior'31 staat dinsdag alweer op het veld

VIDEO Zaalvoetballers Bergentheim dollen tegenstander met heerlijke combinatie

30 december HARDENBERG - Het leek afgelopen donderdag even of Lionel Messi en zijn ploeggenoten hun kunsten vertoonden in sporthal De Beek. Maar het waren toch echt zaalvoetballers Chiel-Jan Schuldink, Ronnie Hakkers en Jasper van Opijnen van Bergentheim, die OVC'21 met een heerlijke combinatie zoek speelden. Mede dit hoogstandje zorgde ervoor dat Bergentheim zaterdag in de halve finale staat van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.