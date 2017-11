Excelsior'31 toont veerkracht en pakt eerste periode

RIJSSEN - Excelsior'31 heeft de eerste periode in de zaterdag hoofdklasse B bemachtigd. De ploeg van trainer Peter Wesselink speelde op eigen veld met 2-2 gelijkspel tegen Ajax en dat bleek voldoende voor het binnenhalen van de eerste periode.

In de beginfase van de wedstrijd noteerden beide ploegen een kans. Waar Ajax het initiatief greep, werd Excelsior'31 gevaarlijk via Alvaro Vlijter, maar zijn voorzet kon door niemand van de Rijssense ploeg tot doelpunt worden gepromoveerd. Kort daarna was het aan de andere kant wel raak. Na balverlies op het middenveld bij de thuisploeg schakelden de Amsterdammers razendsnel om en zette Stanley Akoy Ajax op voorsprong.

In het restant van de eerste helft controleerden de bezoekers de wedstrijd en liet Excelsior enkel met afstandsschoten nog van zich horen. Na de rust ging Excelsior fel van start. Alle goede bedoelingen ten spijt, was het de nummer drie van de Hoofdklasse B die op een 0-2 voorsprong kwam via Maurice Renger.

Excelsior gaf zich niet gewonnen en zette Ajax onder druk, wat pas laat in de wedstrijd tot uitdrukking kwam in de score. Manu Isa kopte vijf minuten voor tijd een corner tegen de touwen, waarna Hielke Penterman in blessuretijd Excelsior alsnog een punt bezorgde. Door het gelijkspel mag Excelsior zich periodekampioen noemen.

Excelsior'31 - Ajax 2-2 (0-1)

Score: 14. Akoy 0-1, 57. Renger 0-2, 84. Isa 1-2, 90. Penterman 2-2

Geel: Isa (Excelsior'31)

Excelsior'31: Koetsier, Zwiers, Averesch, Brummelhuis, Baysoy, Isa, Davina (34. Beverdam), Boeloerditi, Vlijter (74. Sahin), Penterman, Ezafzafi.

