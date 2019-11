Excelsior'31 veel te sterk voor ONS Sneek

ONS Sneek liet vanaf de aftrap het spel volledig aan Excelsior. De thuisploeg maakte hier goed gebruik van. Hakim Ezafzafi was in de openingsfase al dichtbij de 1-0. Na dertien minuten was het wel raak, maar de treffer van Hielke Penterman werd wegens buitenspel geannuleerd. Na een kwartier kwam Excelsior alsnog op voorsprong. Ezafzafi werd in het Friese strafschopgebied onderuit gehaald en benutte zelf de toegekende strafschop. Ook het vervolg was duidelijk voor de Rijssenaren. De ploeg verzuimde alleen de kansen die het kreeg te benutten. Vanuit de omschakeling werd het 2-0. Een diepe bal werd door Jasper Veltkamp verwerkt richting Hielke Penterman, die van dichtbij de stand op 2-0 bracht.