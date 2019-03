Excelsior’31 verliest topper van Staphorst

Excelsior kreeg al in de eerste minuut een goal om de oren. Pim de Jonge scoorde met het hoofd uit een corner. Daarna ging het spel op en neer en creëerden beide ploegen kansen. Ook in de tweede helft waren er mogelijkheden voor de teams, Staphorst was gevaarlijk via de omschakeling. In de extra tijd verdubbelde Martijn Brakke de stand.