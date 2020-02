Excelsior’31 verliest van DOVO door twee rake strafschoppen

René Nijhuis heeft nu al genoeg te doen bij Quick'20

15:46 OLDENZAAL - René Nijhuis (51) keert komend seizoen voor de derde keer in z'n trainerscarrière terug bij Quick'20, maar eigenlijk is hij nu al begonnen in Oldenzaal. "Er gaat veel veranderen, dat moet de komende maanden in kaart worden gebracht."