Excelsior'31 verliest van Genemuiden en raakt koppositie kwijt

Was de openingsfase van het duel nog voor Excelsior'31, het waren de bezoekers uit Genemuiden die op voorsprong kwamen. Nadat Excelsior kansen via Boeloerditi en Veltkamp onbenut liet, sloeg Joran Pot namens de bezoekers toe.

Kort na de openingstreffer kwam Excelsior op gelijke hoogte. Baysoy stuurde Hielke Penterman de diepte in, die op fraaie wijze de bal over de doelman lobte voor de 1-1. Al snel kwam Genemuiden weer aan de leiding. Door een blessure bij Averesch ontstond er wat verwarring in de Rijssense achterhoede. Hageman werd slecht verdedigd en kon eenvoudig de stand op 1-2 brengen.