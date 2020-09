Excelsior’31 voor niks in de bus naar Zeeland

“Balen, we vertrokken om 8:30 uur en waren inmiddels een uur onderweg toen we het bericht ontvingen”, zegt Excelsior-trainer Jurjan Wouda. De bus maakte in de buurt van Arnhem rechtsomkeert, waarna de selectie zich op het eigen sportpark De Koerbelt aansloot bij de training van het G-team.

Het begin van de competitie was goed voor de Rijssenaren, die deze lijn graag wilden doortrekken bij Goes. Excelsior haalde 7 punten uit de eerste drie duels, net als drie andere ploegen. Goes was nog puntloos.