Excelsior’31 wint bij Berkum, DETO en SVZW onderuit

- AVC begon sterk tegen DETO, maar grote kansen leverde het niet op. Het bleef lang 0-0 in Assen. Na ruim een uur kwam ACV alsnog op voorsprong. Een voorzet werd strak binnengeschoten bij de eerste paal door Gijs Jasper. Nog geen drie minuten later stond het zelfs al 2-0. ACV profiteerde van slecht uitverdedigen van DETO. Arjan Hagenauw was trefzeker. Met die tweede treffer voor ACV was de wedstrijd gespeeld.