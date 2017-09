Excelsior’31 wint en stoomt op, weer 0-0 AZSV

AZSV – Zuidvogels 0-0. AZSV heeft al voor de derde keer dit seizoen met 0-0 gelijk gespeeld. De ploeg uit Aalten stond in de eerste helft vooral onder druk, al kreeg AZSV ook kansen. Na rust een zelfde spelbeeld, waarin beide ploegen niet in staat waren iets te forceren.

Urk – Excelsior’31 1-2 (0-2). 26. Boeloerditi 0-1, 30. Penterman 0-2, 87. H. Snoek 1-2.

Excelsior kwam aanvankelijk niet aan voetballen toe tegen het stugge Urk, maar kon zich na een half uur toch ontworstelen aan het spel van de thuisploeg. Boy Boeloerditi krulde een vrije trap fraai in de hoek en Hielke Penterman maakte er vanaf de stip 0-2 van. Urk was het vervolgens helemaal kwijt, maar kon in de tweede helft toch nog wat druk zetten. Daar schrok Excelsior niet van, al werd de slotfase nog spannend. Urk maakte vlak voor tijd de 1-2 en kreeg nog de nodige vrije trappen en corners. Excelsior hield stand.