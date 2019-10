Excelsior’31 wint ruim in Zeeland en stijgt naar middenmoot

GOES - Excelsior‘31 heeft vanmiddag in Zeeland ruim gewonnen van Goes. Treffers van Veltkamp, Diks, Penterman en Boeloerditi resulteerden in een 0-4 overwinning voor de ploeg uit Rijssen.

Nadat de wedstrijd na drie minuten al stil lag - de vlag van de grensrechter was kapot - begon Excelsior’31 sterk aan de wedstrijd. Al na acht minuten schoot Jasper Veltkamp ze naar een voorsprong. Nog geen tien minuten later blunderde de doelman van Goes en kon Jamaro Diks de bal gemakkelijk binnen schieten.

Na de 0-2 kwam Goes beter in de wedstrijd en kreeg het ook wat kansen. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg dan ook de uitgelezen kans op de aansluitingstreffer, maar Koetsier kreeg de bal ‘gelukkig’ via de binnenkant van de paal in handen.

Ook na rust kreeg Goes kansen, maar scoorde Penterman voor Excelsior. Na 72 minuten wist Veltkamp de bal breed te leggen op de spits die vervolgens enkel nog zijn voet er tegenaan moest zetten, 0-3. In de laatste minuut van de wedstrijd trakteerde Boeloerditi - die gisteren werd vrijgesproken door de tuchtcommissie - de meegereisde fans nog op een vierde treffer.

Door de overwinning in Zeeland komt het puntenaantal op tien voor de derdedivisionist uit Rijssen en staat het voorlopig achtste.

Goes - Excelsior'31 0-3 (0-2).

8. Veltkamp 0-1, 17. Diks 0-2, 72. Penterman 0-3, 90. Boeloerditi 0-4.