Excelsior’31 wint topper en verstevigt daardoor koppositie

In het tweede deel van het duel werd Excelsior steeds dreigender. Sparta zakte wat meer in, Excelsior nam het initiatief. Na een uur voetbal brak Hakim Ezafzafi dan eindelijk de ban. Zijn schot belandde achter de Sparta-goalie, waardoor de bezoekers in de achtervolging moesten. Excelsior tankte vertrouwen en had zo’n tien minuten nodig om de tweede treffer op het scorebord te zetten. Joost Krijns kon binnenwerken, na een hoekschop. Sparta probeerde nog wel, maar Excelsior had de zaakjes na de rust goed op orde. In het laatste kwartier liep de ploeg zelfs uit naar 3-0. Na een individuele actie was het wederom Ezafzafi die het net vond.