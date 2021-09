Excelsior in laatste minuut onderuit, DETO wint opnieuw

Excelsior’31 – VVSB 1-2 (0-0). 57. Werkhoven 1-0, 85. Van der Assen 1-1, 92. Dompig 1-2.

Excelsior’31 is de koppositie in de derde divisie alweer kwijt. De Rijssenaren gingen in de allerlaatste minuut onderuit tegen VVSB en liepen in deze derde speelronde tegen de eerste nederlaag van het seizoen op.

Hoewel Givan Werkhoven al vroeg een enorme kans kreeg namens Excelsior, was het begin van de thuisploeg niet al te soepel. VVSB hield de gelederen achterin goed gesloten en loerde op de omschakeling. Toch bleven de kansen komen voor de Rijssenaren. Hakim Ezafzafi belandde na een half uur plots oog in oog met de doelman, maar faalde. Kort daarna voorkwam Excelsior-doelman Anthony van Zaltbommel met knap werk een tegengoal.

Na een klein uur was het raak voor Excelsior. Jasper Veltkamp drong de zestien binnen en had oog voor de vrijstaande Werkhoven, die eenvoudig kon afmaken. Excelsior hield daarna de controle, maar gaf het toch nog weg. VVSB verzilverde de eerste, de beste grote kans: 1-1. In blessuretijd volgde zelfs nog de pijnlijke 1-2. Excelsior nam een hoekschop, maar VVSB veroverde snel de bal en counterde razendsnel naar een goal.



Excelsior’31: Van Zaltbommel, Davina (58. Beverdam), Ten Have, Schmidt, Leemhuis (84. Schets), Zwiers, Reinders, Penterman (84. Bruinink), Ezafzafi (74. Seppenwoolde), Werkhoven, Veltkamp.