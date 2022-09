Excelsior’31 door naar hoofdtoernooi KNVB Beker

RIJSSEN - Excelsior’31 heeft zich woensdagavond geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. In Noord-Brabant werd met 2-1 gewonnen van O.S.S.’20. Op het eind was het nog even billenknijpen voor de ploeg uit Rijssen.

In de zeventigste minuut zat de ploeg van trainer Jurjan Wouda op rozen: Rick Hemmink zette de zaterdag derdedivisionist uit Rijssen op 0-2 (Givan Werkhoven had de ploeg in de 56ste minuut op 0-1 gezet). Maar in de 90ste minuut kwam de thuisploeg (een zondag derdedivisionist) terug: een schot vanaf eigen helft belandde achter keeper Wesseh in het doel. De Rijssenaren moesten nog zeker twaalf minuten billenknijpen. Dat er zoveel minuten werden bijgeteld, kwam omdat het spel twee keer moest worden stilgelegd vanwege rookoverlast door onder meer fakkels van meegereisde supporters.

Goal afgekeurd

Excelsior’31 was in Brabant de bovenliggende partij. De Rijssenaren zetten druk, waren veel aan de bal, maar kwamen tot zo’n 20 meter voor de goal. Echte kansen leverde het in de eerste helft niet op voor de Rijssenaren. OSS’20 loerde op de counter en kwam er af en toe gevaarlijk uit. Vlak voor rust dacht Excelsior’31 op voorsprong te komen. Maar de goal van Steff Kaptein werd afgekeurd wegens buitenspel.

Op de lat

De ploeg van trainer Jurjan Wouda begon vervolgens goed aan de tweede helft. Nadat de scheidsrechter het spel weer had hervat (het duel lag vlak na rust even stil vanwege rookoverlast) schoot Rick Hemmink op de lat. In de 56ste minuut kwam Excelsior wel op voorsprong dankzij Givan Werkhoven. Na de goal moest het spel zes minuten worden stilgelegd vanwege de rookoverlast.

In de 70ste minuut zette Hemmink Excelsior op 0-2. Maar OSS’20 gaf niet op en was af en toe dicht bij een treffer. Zo moest een speler van Excelsior de bal nog van de doellijn koppen.

Toch nog spannend

In de negentigste minuut werd het toch nog spannend: OSS’20 kwam terug tot 2-1. Een schot van De Groot, van eigen helft, ging over doelman Wesseh het doel in. De thuisploeg drong daarna aan, maar kreeg het niet voor elkaar om een verlenging af te dwingen.

OSS’20 - Excelsior’31 1-2 (0-0)

Score: 56. Werkhoven 0-1, 72. Hemmink 0-2,90. De Groot 1-2.

Excelsior’31: Wesseh, Vloedgraven, Reinders, Davina, Werkhoven (78. Van Beel), Veltkamp, Kaptein, Leemhuis, Gerritsen Mulkes, Schmidt, Hemmink (78. Seppenwoolde).

Loting De loting voor de eerste ronde van het hoofdtoernooi is vrijdagavond. Die eerste ronde wordt gespeeld in de week van 18-20 oktober. De vijf Europees spelende clubs (daarbij zit ook FC Twente, omdat de ploeg in de voorronde van de Conference League uitkwam) stromen pas begin januari in de tweede ronde (laatste 32) in.