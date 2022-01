Excelsior’31 en HSC’21 al volop bezig met het nieuwe seizoen

Bij Excelsior’31 is het inmiddels zeker dat Niek Davina, Hakim Ezafzafi, Stijn Beverdam en Michel Gerritsen Mulkes blijven. Davina (34) speelt al sinds 2009 in Rijssen en begint in de zomer aan zijn veertiende seizoen in Rijssen. Ook Ezafzafi (32) is eigenlijk niet meer weg te denken bij Excelsior’31, hij maakt zich op voor zijn elfde jaar bij de club. Anthony van Zaltbommel, Niels Leemhuis, Derian Reinders, Vincent Schmidt, Jasper Veltkamp, Simon Seppenwoolde en Givan Werkhoven hadden al een doorlopende verbintenis. Pim ten Have, zo was al eerder bekend, vertrekt.