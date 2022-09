Excelsior’31 en HSC’21 moeten vol aan de bak in september

Dinsdag komt Excelsior’31 opnieuw in actie, dan wacht het uitduel bij Sparta Nijkerk (aanvang 20.00 uur). Beide teams haalden zes punten uit de eerste drie wedstrijden. In het weekeinde wacht vervolgens een verre uitwedstrijd, Excelsior’31 voetbalt dan in Zeeland tegen Hoek. Daarna speelt de ploeg in september nog thuis tegen Sportlust’46 en uit bij VVOG én is er tussendoor, op woensdag 21 september, de belangrijke uitwedstrijd in de voorronde van de KNVB Beker tegen zondagderdedivisionist OSS’20. Bij winst plaatst Excelsior’31 zich voor het hoofdtoernooi en dat is zowel sportief (kans op een duel tegen een profclub) als financieel een lekkere opsteker.