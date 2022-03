Excelsior’31 haalt Hemmink van HHC, doelman Fernandes alweer vertrokken

Doelman Jose Da Silva Fernandes is alweer vertrokken bij Excelsior’31. Hij werd gedurende het seizoen aangetrokken omdat de club op zoek was naar een extra keeper. Dit vanwege het plotselinge vertrek van Melvin Koetsier kort voor de start van de competitie. Het huwelijk blijkt van korte duur. Fernandes was achter Anthony van Zaltbommel de tweede doelman in Rijssen. „De in Duitsland woonachtige Portugees ziet geen perspectief op meer speelminuten”, aldus Excelsior’31 in een verklaring. „Daarnaast wil hij vanwege privéredenen de komende periode meer tijd doorbrengen in zijn vaderland.”