Excelsior’31 heeft de selectie voor komend seizoen rond

Nog geen duidelijk­heid over Regio Cup: KNVB praat met overheid over eerder toestaan lokale wedstrij­den

14 april ZEIST - De KNVB gaat in gesprek met de overheid om te kijken of lokale voetbalwedstrijden eerder mogen worden gespeeld dan nu volgens de coronamaatregelen mogelijk is. Dat in verband met de Regio Cup, die de voetbalbond wil houden. Die competitie moet de amateurclubs een alternatief bieden voor het gestaakte seizoen.